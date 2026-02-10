El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa alcanzará el 100%, lo que generará una sensación de bochorno y pesadez en el ambiente.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 14 grados. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 1 a 5 mm, lo que podría causar acumulaciones en algunas áreas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 16 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al exterior, ya que las ráfagas de viento pueden ser fuertes.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es del 80% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 50% hacia la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas pueden ser esporádicas, existe un riesgo significativo de que se desarrollen, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 13 grados en las horas nocturnas. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Es importante que los residentes de Moraña se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Se aconseja llevar paraguas y abrigos, y evitar actividades al aire libre innecesarias durante los momentos de mayor inestabilidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.