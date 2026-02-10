El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia. Las precipitaciones se estiman en 0.3 mm en la madrugada, aumentando a 0.2 mm en la primera hora del día.

A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia aumentará, alcanzando hasta 3 mm entre las 03:00 y las 09:00. Las tormentas serán una constante, con un 75% de probabilidad de tormenta en las primeras horas, lo que podría generar condiciones inestables y potencialmente peligrosas. La temperatura se mantendrá constante en 14 grados durante la mayor parte del día, lo que, combinado con la alta humedad relativa que rondará el 99% en la mañana, creará una sensación de bochorno.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h en la mañana, aumentando a 43 km/h en las horas centrales del día. Este viento, junto con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad y dificultar las actividades al aire libre. A medida que el día avance, se espera que la velocidad del viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo notable, con rachas de hasta 45 km/h por la tarde.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica, ya que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 85% hacia la tarde. Esto puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, a pesar de que la temperatura se mantenga en niveles relativamente estables.

En resumen, los residentes de Mondariz deben estar preparados para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas, así como vientos fuertes. Se recomienda tomar precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de tormentas, y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.