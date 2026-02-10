El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulados que podrían alcanzar hasta 3 mm en total, siendo más intensos en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados . Este rango térmico, aunque fresco, será relativamente cómodo para las actividades diarias, pero se recomienda llevar abrigo, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97%, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable tomar precauciones si se planea salir al exterior. Las ráfagas de viento también podrían causar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que la niebla afecte la circulación en las primeras horas del día, lo que podría complicar el tráfico en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y reduzcan la velocidad, ya que la visibilidad podría verse reducida considerablemente.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 60% durante la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de la lluvia. Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de tormentas en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.