El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 15 grados en la tarde.

La precipitación será variable, con registros que podrían alcanzar hasta 3 mm en el periodo de las 03:00 a las 04:00, y lluvias más ligeras en otros momentos del día, con valores que oscilan entre 0.1 y 1 mm. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y a la posibilidad de que las lluvias sean más persistentes.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 51 km/h en los momentos más intensos de la tormenta. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se espera que se mantenga entre 36 y 50 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y contribuir a la formación de tormentas. La dirección del viento, predominantemente del suroeste, también influirá en la sensación térmica, haciendo que el ambiente se sienta más fresco en comparación con las temperaturas registradas.

La probabilidad de tormenta es alta, con un 80% de posibilidad en las primeras horas del día y una disminución a un 60% en la tarde. Esto sugiere que los residentes de Meis deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante los periodos de mayor actividad eléctrica. Las tormentas podrían acompañarse de ráfagas de viento y, en algunos casos, de granizo.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La tarde podría traer un leve respiro en la intensidad de las precipitaciones, pero la amenaza de tormentas no desaparecerá por completo. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.