El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de lluvia escasa que se intensificarán en algunos momentos del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 15 grados en la tarde. Esta temperatura, aunque moderada, puede sentirse más fresca debido a la alta humedad relativa, que se situará entre el 93% y el 98%. Esta combinación de temperatura y humedad generará una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar el frío.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 27 km/h. Las ráfagas de viento pueden ser más intensas, alcanzando hasta 44 km/h en ciertos momentos, lo que podría generar incomodidad al salir. Es importante tener precaución, especialmente en áreas expuestas o al aire libre, donde el viento puede ser más fuerte.

A lo largo del día, la probabilidad de tormenta también es considerable, con un 80% de posibilidad en las primeras horas y un 60% en la tarde. Esto indica que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo para actividades al aire libre. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar posponer actividades que requieran estar fuera de casa.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será predominantemente nublado, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. La temperatura se mantendrá fresca, y el viento podría ser un factor a tener en cuenta. Se aconseja a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.