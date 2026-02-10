El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meaño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de lluvia escasa que se intensificarán en algunos momentos del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos.
La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 15 grados en la tarde. Esta temperatura, aunque moderada, puede sentirse más fresca debido a la alta humedad relativa, que se situará entre el 93% y el 98%. Esta combinación de temperatura y humedad generará una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar el frío.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 27 km/h. Las ráfagas de viento pueden ser más intensas, alcanzando hasta 44 km/h en ciertos momentos, lo que podría generar incomodidad al salir. Es importante tener precaución, especialmente en áreas expuestas o al aire libre, donde el viento puede ser más fuerte.
A lo largo del día, la probabilidad de tormenta también es considerable, con un 80% de posibilidad en las primeras horas y un 60% en la tarde. Esto indica que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo para actividades al aire libre. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar posponer actividades que requieran estar fuera de casa.
En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será predominantemente nublado, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. La temperatura se mantendrá fresca, y el viento podría ser un factor a tener en cuenta. Se aconseja a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- Corte de tráfico en el centro de Vigo por un hundimiento de calzada
- Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- «De Vigo al mundo»: un día en la casa donde Bimba y Lola diseña su globalidad
- Los bomberos liberan en Vigo a una niña de cuatro años atrapada en el baño: «Estaban más nerviosos los padres»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- El monte gallego ya no «bebe» más: el suelo forestal está a rebosar de agua