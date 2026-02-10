El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

Hoy, 10 de febrero de 2026, Marín se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes que traerán consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Marín experimenten algunas gotas a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 15 grados en las horas de la tarde. Esta temperatura, aunque moderada, puede sentirse más fresca debido a la alta humedad relativa, que se situará en torno al 94% en las primeras horas y descenderá ligeramente a 89% hacia la tarde. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 27 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento, aunque no extremadamente fuerte, puede contribuir a que la sensación térmica sea más fría, especialmente en combinación con la lluvia. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 54 km/h, lo que podría causar algunas molestias al aire libre.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% en las primeras horas y un 75% en la franja de la tarde. Esto indica que, además de las lluvias, podrían desarrollarse tormentas aisladas, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en la zona. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir.

En resumen, el día en Marín se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones cambiantes y que consideren llevar paraguas o impermeables si tienen planes de salir. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas sugiere que será un día más adecuado para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.