El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las probabilidades de precipitación son altas, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con valores que oscilarán entre 0.1 y 0.3 mm en las primeras horas, aumentando a medida que avance la mañana. Se prevé que la lluvia se intensifique, alcanzando hasta 4 mm en el periodo de la tarde, lo que podría generar acumulaciones significativas en cortos periodos de tiempo. La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 75% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 60% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas en esos momentos.

La temperatura se mantendrá constante a lo largo del día, rondando los 12 a 13 grados . Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 99% durante la mayor parte del día, creará una sensación de frío y humedad que podría resultar incómoda para los habitantes de la zona. La humedad alcanzará su punto máximo en las primeras horas de la mañana, con un 100% de humedad relativa, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunos momentos.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 37 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 58 km/h en las horas más activas del día. Este viento podría intensificar la sensación de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

A medida que avance la tarde, la situación meteorológica podría mejorar ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 11 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la posible niebla, por lo que se aconseja precaución al conducir y realizar actividades al aire libre. En resumen, un día de clima invernal y húmedo espera a Lalín, con la posibilidad de tormentas y lluvias que podrían alterar la rutina diaria.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.