El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Illa de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 mm, siendo más intensas en las primeras horas del día.
La temperatura se mantendrá bastante estable, rondando los 14 a 15 grados durante la mayor parte del día. Este ambiente fresco se verá acompañado de una alta humedad relativa, que alcanzará hasta el 97% en algunos momentos, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.
El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 50 km/h en los momentos más intensos, especialmente entre las 06:00 y las 12:00. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 60%. Las lluvias continuarán siendo escasas, pero la presencia de tormentas puede generar momentos de mayor inestabilidad.
En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se aconseja precaución al conducir.
A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a unos 14 grados , y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.
En resumen, el día en A Illa de Arousa se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias ligeras y un ambiente fresco, por lo que es recomendable estar preparado para las condiciones cambiantes y tomar precauciones al salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.
