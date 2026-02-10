El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de lluvia y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa". La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia. Las cantidades de precipitación esperadas varían, con un total de 1 mm en las primeras horas y hasta 7 mm en el periodo de la tarde, lo que podría causar acumulaciones significativas en cortos periodos de tiempo.

La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 80% en las primeras horas del día y disminuyendo ligeramente a un 70% en la tarde. Esto implica que, además de la lluvia, se podrían experimentar tormentas eléctricas, especialmente en los momentos de mayor actividad meteorológica. Los vientos soplarán del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 20 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar hasta 49 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y riesgo en exteriores.

La humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que podría afectar la percepción del frío.

Es recomendable que los residentes de A Guarda tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta. Se aconseja llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como estar atentos a posibles alertas meteorológicas que puedan emitirse a lo largo del día. La combinación de lluvia, tormentas y vientos moderados sugiere que hoy será un día para permanecer alerta y preparado ante las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.