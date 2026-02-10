El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones comiencen a intensificarse, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Gondomar experimenten lluvias durante estas horas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 15 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 90% durante gran parte del día. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 33 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en algunos momentos. Este viento puede contribuir a que las condiciones climáticas se sientan más frías, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas. Es importante tener precaución al desplazarse, ya que las ráfagas de viento pueden ser fuertes y podrían afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 75% de probabilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. Las condiciones mejorarán ligeramente hacia la tarde, aunque las lluvias continuarán siendo posibles.

En resumen, Gondomar experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las condiciones climáticas adversas y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.