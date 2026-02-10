El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 19:00 y la 01:00. Se esperan lluvias que oscilarán entre 0.1 y 11 mm, siendo el periodo de mayor intensidad el de las 07:00, donde se anticipan hasta 11 mm de lluvia.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, rondando los 11 a 12 grados . Este ambiente fresco, combinado con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de frío y un ambiente húmedo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 18 y 31 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Las rachas de viento podrían llegar hasta los 58 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. Esta combinación de viento y lluvia podría provocar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también será significativa, con un 80% de probabilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente hacia la noche. Sin embargo, se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, Forcarei experimentará un día muy húmedo y fresco, con lluvias continuas y la posibilidad de tormentas. Es fundamental que los residentes tomen precauciones y se mantengan informados sobre el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.