El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 19:00 y la 01:00. Se esperan lluvias que oscilarán entre 0.1 y 11 mm, siendo el periodo de mayor intensidad el de las 07:00, donde se anticipan hasta 11 mm de lluvia.
Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, rondando los 11 a 12 grados . Este ambiente fresco, combinado con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de frío y un ambiente húmedo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 18 y 31 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Las rachas de viento podrían llegar hasta los 58 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. Esta combinación de viento y lluvia podría provocar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad.
A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también será significativa, con un 80% de probabilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.
A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente hacia la noche. Sin embargo, se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
En resumen, Forcarei experimentará un día muy húmedo y fresco, con lluvias continuas y la posibilidad de tormentas. Es fundamental que los residentes tomen precauciones y se mantengan informados sobre el tiempo a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.
