El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias, aunque no serán intensas, sumarán un total de hasta 4 mm en las primeras horas, con un incremento notable en la cantidad de agua caída en las horas posteriores.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 13-14 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que alcanzará valores cercanos al 100% en las primeras horas. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con el viento.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 52 km/h en los momentos más intensos, especialmente entre las 15:00 y las 16:00. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más fuerte.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 60% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Esto significa que, aunque las lluvias sean escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no debe ser subestimada. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo húmedo y tormentoso, con temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a la población que se prepare para condiciones cambiantes y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.