El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 a 14 grados , lo que puede resultar en una sensación de frescor, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm en el periodo de la mañana. Las lluvias continuarán siendo ligeras, con valores de precipitación que oscilarán entre 0.1 y 1 mm en las horas posteriores. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 80% en las primeras horas y disminuyendo a un 50% hacia la tarde.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 50 km/h en los momentos más intensos de la tormenta. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. La velocidad del viento se mantendrá entre 16 y 25 km/h a lo largo del día, lo que podría contribuir a una sensación térmica más baja de lo habitual.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones. A medida que avance la tarde, las condiciones climáticas podrían mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas que podrían interrumpir las actividades al aire libre. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la humedad. La jornada se cerrará con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán ligeramente al caer la noche, manteniendo la sensación de frescor en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.