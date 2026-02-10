El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

Hoy, 10 de febrero de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias, aunque no serán intensas, se acumularán a lo largo del día, alcanzando un total de hasta 1 mm en los momentos más lluviosos.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 14 y 15 grados . Este clima fresco, combinado con la alta humedad relativa que rondará el 90%, hará que la sensación térmica sea más fría de lo habitual. La humedad alcanzará su punto máximo en las primeras horas de la mañana, con un 92%, y comenzará a descender ligeramente a medida que avance el día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 17 y 26 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y tomen precauciones si deben salir.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando un 85% entre las 01:00 y las 07:00, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas será moderada, con lluvias que no superarán los 1 mm en los periodos más críticos. A medida que el día avance, la probabilidad de tormenta disminuirá, aunque las condiciones seguirán siendo propensas a la lluvia.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a la población que esté atenta a las condiciones meteorológicas, especialmente en las primeras horas del día, y que tome las precauciones necesarias para mantenerse cómoda y segura. La jornada finalizará con cielos igualmente cubiertos, aunque se espera que la intensidad de las lluvias disminuya hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.