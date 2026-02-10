El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

Hoy, 10 de febrero de 2026, A Cañiza se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios periodos del día. Las precipitaciones comenzarán de manera leve, pero se intensificarán a medida que avance la jornada, especialmente entre las 10:00 y las 19:00 horas, donde se prevén acumulaciones significativas.

La temperatura se mantendrá bastante constante, oscilando entre los 11 y 12 grados . Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que rondará el 99% durante la mayor parte del día, generará una sensación de frío que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre. La humedad alcanzará su punto máximo en las primeras horas, con un 100% de humedad relativa, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 48 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de tormenta, con una probabilidad de tormenta del 75% en las horas centrales del día. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles interrupciones en el suministro eléctrico y en las comunicaciones, así como para la posibilidad de desbordamientos en zonas de escorrentía.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas, con tormentas eléctricas que podrían acompañar a las lluvias. Se recomienda a la población que evite desplazamientos innecesarios y que tome precauciones si debe salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

En resumen, el día de hoy en A Cañiza se caracterizará por un tiempo muy húmedo y tormentoso, con lluvias persistentes y vientos fuertes. Es fundamental que los habitantes se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y sigan las recomendaciones de las autoridades locales para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.