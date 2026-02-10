El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las lluvias, aunque ligeras, se irán acumulando, con un total estimado de 1.5 mm a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, se sentirá más frío debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 94-96%. Esta combinación de factores hará que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de Cangas vestirse adecuadamente para evitar el frío.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 50 km/h en las rachas más fuertes. Este viento, además de contribuir a la sensación de frío, podría generar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas. Se prevé que la dirección y velocidad del viento se mantengan constantes a lo largo del día, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad en las primeras horas de la mañana y un 55% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que intensifiquen brevemente la precipitación. Los periodos de mayor riesgo se concentrarán entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias disminuyan hacia la noche. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 14 grados, con una ligera disminución en la humedad relativa. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al salir y que estén atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.