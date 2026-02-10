El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cambados según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 a 1 mm, siendo más intensas en las primeras horas del día.
Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 14 y 15 grados . Este rango térmico, junto con la alta humedad relativa que alcanzará el 95% en las primeras horas, generará una sensación de frío, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. La humedad se mantendrá alta durante todo el día, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad.
El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 50 km/h en los momentos más intensos, especialmente entre las 06:00 y las 12:00. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones sean un poco más adversas, por lo que se recomienda precaución al salir, sobre todo en áreas expuestas.
A medida que avance la tarde, se espera que las lluvias disminuyan, aunque el cielo permanecerá cubierto. La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 60% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, aunque no se anticipan eventos severos. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 14 grados y máximas que no superarán los 15 grados.
En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas aisladas, temperaturas frescas y un viento notable del suroeste. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, y que tomen las precauciones necesarias si planean actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- Corte de tráfico en el centro de Vigo por un hundimiento de calzada
- Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- «De Vigo al mundo»: un día en la casa donde Bimba y Lola diseña su globalidad
- Los bomberos liberan en Vigo a una niña de cuatro años atrapada en el baño: «Estaban más nerviosos los padres»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- El monte gallego ya no «bebe» más: el suelo forestal está a rebosar de agua