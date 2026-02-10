El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

Hoy, 10 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. La visibilidad se verá afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 a 15 grados , lo que proporciona un ambiente fresco pero no excesivamente frío. Sin embargo, la sensación térmica podría verse alterada por la humedad relativa, que se situará en torno al 98% en la mañana, disminuyendo ligeramente a medida que avance el día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

La precipitación será un factor constante, con acumulados que podrían alcanzar hasta 4 mm en las horas más intensas de la mañana. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 80% de posibilidad de que se produzcan tormentas en las primeras horas del día, lo que podría traer consigo ráfagas de viento y un aumento en la intensidad de la lluvia. A medida que el día avance, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero las lluvias continuarán siendo un factor a tener en cuenta.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 27 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas fuertes, especialmente en zonas abiertas y expuestas. Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, se espera que la lluvia disminuya, pero el cielo permanecerá cubierto. La visibilidad mejorará ligeramente, aunque la niebla podría persistir en algunas áreas. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, lo que hará que la tarde sea fresca y húmeda.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias intermitentes, niebla y temperaturas frescas. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.