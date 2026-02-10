El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bueu según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Durante estas horas, se espera que la lluvia sea ligera, acumulando entre 0.2 y 1 mm de precipitación.
La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 15 grados en las horas de la tarde. Esto, combinado con una humedad relativa que oscilará entre el 88% y el 94%, generará una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. La alta humedad también contribuirá a la formación de niebla, que se prevé en la madrugada y la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 27 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Las rachas de viento serán más intensas, alcanzando hasta 54 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en el ambiente. Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre o que necesiten desplazarse en vehículos.
A medida que avance el día, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 60% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas aisladas. Las condiciones meteorológicas serán propensas a cambios, por lo que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones del tiempo.
En resumen, Bueu experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas. Los ciudadanos deben prepararse para un tiempo fresco y ventoso, y se les aconseja tomar precauciones ante la niebla y las condiciones de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- Corte de tráfico en el centro de Vigo por un hundimiento de calzada
- Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- «De Vigo al mundo»: un día en la casa donde Bimba y Lola diseña su globalidad
- Los bomberos liberan en Vigo a una niña de cuatro años atrapada en el baño: «Estaban más nerviosos los padres»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- El monte gallego ya no «bebe» más: el suelo forestal está a rebosar de agua