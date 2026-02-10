El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14 grados , lo que puede resultar en una sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas.

A medida que avance la jornada, se espera que la lluvia se intensifique, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, con un 100% de probabilidad de precipitación. Durante este periodo, se prevé que caigan entre 0.1 y 3 mm de lluvia, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se desplacen al aire libre. Las tormentas también son una posibilidad, con un 80% de probabilidad de tormenta en las primeras horas del día, lo que podría traer consigo ráfagas de viento significativas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 27 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 50 km/h en momentos de mayor inestabilidad. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente y tomen precauciones al salir.

A medida que el día avance, la probabilidad de tormenta disminuirá ligeramente, pero la lluvia persistirá, aunque en menor intensidad. Entre las 13:00 y las 19:00, la probabilidad de tormenta se reduce al 60%, pero aún se espera que caigan entre 0.3 y 0.5 mm de lluvia. La humedad comenzará a descender gradualmente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Por la tarde, el cielo seguirá cubierto, y aunque la lluvia será menos intensa, no se descartan chubascos aislados. La temperatura se mantendrá estable, y el viento seguirá soplando del suroeste, aunque con una ligera disminución en su intensidad hacia la noche.

Al caer la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir. Se recomienda a los residentes de Barro que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.