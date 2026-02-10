El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de lluvia y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se intensificarán en los periodos posteriores. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 14 grados durante todo el día, lo que proporciona un ambiente fresco, pero la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas, hará que la sensación térmica sea más fría. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá alta, rondando el 92% por la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 33 km/h en las primeras horas, aumentando en intensidad a medida que el día progresa. Se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 45 km/h, especialmente en los momentos de tormenta. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

La lluvia será más intensa en la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en el periodo de 08:00 a 09:00. A lo largo del día, las precipitaciones continuarán, aunque con menor intensidad, con valores que variarán entre 0.1 y 1 mm en las horas posteriores. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 75% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 45% hacia la tarde.

Los residentes de Baiona deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y tormentas puede crear condiciones peligrosas, por lo que es aconsejable mantenerse informado sobre el desarrollo del tiempo a lo largo del día. A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que la actividad tormentosa disminuya, permitiendo un respiro antes de que la noche caiga sobre la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.