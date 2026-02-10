El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones intermitentes. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 a 15 grados durante la mayor parte del día. Este rango térmico, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa, que oscilará entre el 85% y el 100%. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 29 km/h en las primeras horas y que podrían intensificarse a lo largo del día, llegando a ráfagas de hasta 52 km/h en la tarde. Este viento, junto con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más adversas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir.

A medida que avance el día, las tormentas se mantendrán como una posibilidad constante, con un 75% de probabilidad de tormenta en las primeras horas y un 80% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias puedan ser escasas en cantidad, la actividad eléctrica y las ráfagas de viento podrían ser significativas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 3 mm en los periodos más intensos, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias podrían disminuir, la posibilidad de tormentas seguirá presente. Las temperaturas podrían experimentar ligeras variaciones, pero se espera que se mantengan en torno a los 15 grados . La noche cerrará con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán ligeramente, manteniendo la sensación de frescor.

Es un día que invita a la precaución, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre. Se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un tiempo cambiante.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.