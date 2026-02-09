El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad del 100% de precipitaciones, lo que indica que la lluvia será un factor constante a lo largo del día. Las primeras horas registrarán lluvias escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm.

A medida que avance la jornada, se espera que la intensidad de la lluvia aumente, especialmente entre las 09:00 y las 13:00, donde se prevé que las precipitaciones alcancen hasta 2 mm. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 85% de posibilidad de que se produzcan durante este periodo. Las condiciones de tormenta podrían traer consigo ráfagas de viento que, en su punto máximo, alcanzarán los 53 km/h, lo que podría generar incomodidades y riesgos en la circulación.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 12 y 16 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas, mientras que hacia la tarde se espera un leve aumento. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y malestar.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 25 y 35 km/h. Estas ráfagas pueden intensificarse durante las tormentas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones al desplazarse, especialmente en áreas expuestas a la lluvia y el viento.

A lo largo de la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 15 grados, mientras que la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar condiciones de incomodidad.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se presenta como uno de lluvia y viento, con un alto riesgo de tormentas. Se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas y que evite actividades al aire libre si es posible. La seguridad debe ser la prioridad en un día donde la naturaleza se muestra en su faceta más intensa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.