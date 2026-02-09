El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como de 13:00 a 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total durante el día.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 12 y 15 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 12 grados a las 00:00, y subiendo gradualmente hasta los 15 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 84% y el 91%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h en su punto máximo, especialmente entre las 10:00 y las 12:00. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad de que se produzcan entre las 01:00 y las 07:00, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

A medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica se mantenga estable, con cielos cubiertos y algunas mejoras temporales en la visibilidad. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Vilagarcía de Arousa permanezcan atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.