El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con ligeras variaciones que podrían llevarla hasta los 12 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La velocidad del viento, que soplará principalmente del sur-suroeste, alcanzará ráfagas de hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en los intervalos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en las horas más intensas. A lo largo del día, se prevén intervalos de lluvia escasa, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando hasta un 80%.

En cuanto a la tarde, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad se mantendrá alta, rondando el 90%, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre. Las lluvias continuarán siendo una constante, aunque en menor intensidad hacia el final de la jornada.

El viento, que soplará del sur-suroeste, podría intensificarse en la tarde, con ráfagas que alcanzarán los 43 km/h. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia más intensa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose alrededor de los 14 grados. La probabilidad de lluvia persistirá hasta bien entrada la noche, con un cielo que seguirá cubierto. La puesta de sol se producirá a las 18:59, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, no debería presentar condiciones extremas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.