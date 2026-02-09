El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que sugieren la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar hasta los 12 grados, pero la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y propensa a la formación de precipitaciones. Las lluvias comenzarán a ser más notorias a partir de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 0.7 mm y 1 mm en las horas siguientes. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vila de Cruces experimenten lluvias intermitentes a lo largo del día.

Además, se espera que las tormentas sean un factor importante, con una probabilidad del 75% en las primeras horas y del 80% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante la mañana y el mediodía, cuando las tormentas podrían ser más intensas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 56 km/h en los momentos más ventosos. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 12 grados, mientras que la humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta pesada.

En resumen, hoy en Vila de Cruces se anticipa un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y un viento notable que podría afectar la sensación térmica. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.