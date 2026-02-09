El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Vigo se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más activas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 15 grados . A primera hora, se registrarán 12 grados, aumentando ligeramente a 14 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur-suroeste con velocidades que alcanzarán hasta 43 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad relativa que rondará el 89% en la mañana y el 96% por la tarde, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

La humedad será un factor constante durante el día, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a un ambiente bastante húmedo y pesado. Esto, junto con la probabilidad de tormentas, que se sitúa en un 65% en la mañana y un 70% en la tarde, sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

A medida que avance el día, las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse por la ciudad.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento del sur-suroeste aportará una sensación de frío adicional. Es un día ideal para llevar paraguas y abrigarse bien, ya que las condiciones climáticas invitan a permanecer atentos a los cambios que puedan surgir a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.