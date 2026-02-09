El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en varios periodos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan así a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias a lo largo del día. En particular, se anticipa que las precipitaciones sean más intensas en las horas de la tarde, con acumulados que podrían llegar hasta 2 mm. Las lluvias serán escasas en la mañana, pero se intensificarán a medida que avance el día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 28 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 55 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las tormentas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad en las primeras horas y un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes de Valga deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir descargas eléctricas y ráfagas de viento.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 14 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo. En resumen, se aconseja a los residentes de Valga que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para enfrentar un día de clima variable y potencialmente tormentoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.