El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 14 grados en las horas más cálidas.

La precipitación será un factor importante a considerar, ya que se espera que caigan entre 0.1 y 0.4 mm de lluvia en diferentes periodos del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Tui experimenten al menos algunas gotas de lluvia. Las tormentas también son una posibilidad, con un 75% de probabilidad en las primeras horas de la mañana y un 70% en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para quienes planean actividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y viento puede resultar incómoda.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en las horas más ventosas. Este viento puede contribuir a una sensación de frío, especialmente durante la mañana y la tarde, cuando las temperaturas son más bajas.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con momentos de mayor intensidad en las precipitaciones, especialmente en la tarde. Los ciudadanos de Tui deben estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas o impermeables si planean salir. La combinación de tormentas, lluvia escasa y viento puede afectar la visibilidad y las condiciones de las carreteras, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia y tormentas. La temperatura se mantendrá fresca, y la humedad y el viento añadirán un nivel adicional de incomodidad. Es un día para estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.