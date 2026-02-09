El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que a medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo hacia la tarde. La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 91% y el 100%, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante las horas de la tarde, cuando se espera que el viento sea más fuerte. La combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad en los intervalos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes de Tomiño tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y tormentas posibles. Las temperaturas frescas, la alta humedad y el viento moderado a fuerte contribuirán a un ambiente invernal. Se aconseja a la población que se prepare para las condiciones cambiantes y que evite actividades al aire libre si es posible, especialmente durante los momentos de mayor inestabilidad meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.