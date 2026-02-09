El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto que podría traer consigo algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, es típico para esta época del año en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente durante la tarde. La dirección predominante será del sur-suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 46 km/h. Estas condiciones de viento pueden generar un ambiente incómodo, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre. Es recomendable tener precaución, ya que las ráfagas podrían ser intensas y afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad en los periodos más críticos del día. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse descargas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo para quienes se encuentren en áreas abiertas o en la proximidad de árboles y estructuras inestables.

A medida que avance el día, las lluvias se concentrarán en las horas centrales, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se espera una ligera disminución en la intensidad de las precipitaciones, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto.

Los habitantes de Soutomaior deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir. Las condiciones climáticas de hoy son un recordatorio de la variabilidad del tiempo en esta región, donde la lluvia y el viento pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.