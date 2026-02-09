El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1.0 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Silleda necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 29 km/h, y ráfagas que podrían superar los 56 km/h en los momentos más intensos de la tormenta. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad en las carreteras. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 a 12 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 70% de posibilidades de que se produzcan descargas eléctricas en la región. Esto podría afectar actividades al aire libre y eventos programados, por lo que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad. Las temperaturas descenderán ligeramente, pero se mantendrán por encima de los 9 grados . La humedad seguirá siendo un factor predominante, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y un viento notable. Es fundamental que los residentes se preparen para estas condiciones y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

