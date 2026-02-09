El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones se mantengan así durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 15 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 12 grados, aumentando ligeramente a 13 grados en la tarde. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa, que rondará entre el 87% y el 100%, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 51 km/h en los momentos más intensos. Esto puede generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas costeras, donde el oleaje podría ser más fuerte. Se recomienda precaución a quienes se encuentren en la playa o realizando actividades al aire libre, ya que las ráfagas de viento pueden ser peligrosas.

A lo largo del día, se espera que la lluvia sea más intensa en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 2 mm. Las tormentas también son probables, con un 70% de probabilidad en las primeras horas y un 65% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean continuas, podrían presentarse de manera intermitente, acompañadas de descargas eléctricas.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy será mayormente cubierto, con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable del sur. Es un día que invita a mantenerse en interiores y a tomar precauciones si se planea salir, especialmente en la tarde cuando las condiciones climáticas podrían empeorar.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.