El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. En términos de acumulación, se espera que las precipitaciones sean de hasta 0.3 mm en las horas más activas, especialmente entre las 12:00 y las 18:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas, especialmente si planean actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 21 y 42 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar el malestar.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. Esto puede resultar en una sensación de pesadez en el aire, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia más intensa, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 70% de tormentas en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo ráfagas de viento más fuertes y un aumento en la intensidad de las lluvias. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si se encuentran en áreas propensas a inundaciones.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias ligeras y un viento notable. Es un día para mantenerse abrigado y preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.