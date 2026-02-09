El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se produzcan algunas lloviznas.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y al viento que soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, con un 100% de posibilidades de lluvia en los intervalos de la mañana y la tarde. Las lluvias, aunque en su mayoría serán escasas, podrían acumularse hasta 1 mm en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles. Es recomendable que los residentes tomen precauciones al salir, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es del 70% en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a un 65% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones atmosféricas son propicias para su desarrollo, especialmente si se combinan con el aumento de la inestabilidad en la atmósfera.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se aconseja a los conductores que mantengan precaución en las carreteras.

En resumen, hoy en Salceda de Caselas se anticipa un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Es un día ideal para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.