El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 15 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 12 grados, aumentando ligeramente a 13 grados en la tarde. Este rango de temperaturas, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 86% y el 93%, generará una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas del día.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 28 km/h, y ráfagas que podrían superar los 50 km/h en los momentos más intensos de la tormenta. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre y generar riesgos adicionales.

A medida que avance el día, se espera que las lluvias sean más intensas en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 2 mm. Sin embargo, en las horas de la noche, la intensidad de las precipitaciones disminuirá, aunque el cielo permanecerá cubierto.

Es importante que los habitantes de Ribadumia se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Se aconseja estar preparados para posibles interrupciones en el suministro eléctrico y mantenerse alejados de áreas propensas a inundaciones. La jornada de hoy será un claro recordatorio de la fuerza de la naturaleza y la importancia de estar preparados ante cualquier eventualidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.