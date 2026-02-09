El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean intermitentes, con una probabilidad de lluvia del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 14 grados . A primera hora, se espera que la temperatura sea de 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas centrales del día, antes de recuperarse a 14 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a lo largo del día, pero permaneciendo en torno al 90% en la mayoría de los periodos.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 46 km/h en los momentos más intensos. La velocidad media del viento se mantendrá entre 18 y 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la esperada. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría afectar a las actividades al aire libre. Se aconseja a la población que tome precauciones y evite situaciones que puedan ser peligrosas durante las tormentas.

A medida que avance el día, la visibilidad podría verse reducida debido a la combinación de lluvia y viento, por lo que se recomienda precaución en las carreteras y al realizar actividades al aire libre. La jornada se caracterizará por un ambiente húmedo y fresco, típico de esta época del año en la región.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy será mayormente cubierto, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y actuar con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.