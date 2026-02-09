El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Pontevedra se enfrenta a un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más intensas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 11 y 14 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, aumentando ligeramente a 13 grados durante la tarde. Esta leve subida en la temperatura no será suficiente para contrarrestar la sensación de frío, especialmente con la alta humedad relativa que se prevé, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día. Esto generará una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 49 km/h en los momentos más intensos. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando en torno a los 6 km/h por la mañana y aumentando gradualmente, alcanzando picos de hasta 43 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de incomodidad, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 65% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea realizar actividades en exteriores.

En resumen, Pontevedra experimentará un día nublado y húmedo, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas. La combinación de viento fuerte y alta humedad hará que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día de inclemencias meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias para mantenerse seguros y cómodos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.