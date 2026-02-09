El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Pontecesures se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas que se extenderán a lo largo del día. Las nubes dominarán el paisaje, y se espera que la situación se mantenga así durante la mayor parte de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 15 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 11 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Esta leve subida en la temperatura no será suficiente para contrarrestar la sensación de humedad, que se mantendrá alta, con valores que rondarán el 94% en la mañana y bajando ligeramente a 88% por la tarde.

La precipitación será un factor importante a tener en cuenta. Se prevé que caigan entre 0.1 y 2 milímetros de lluvia a lo largo del día, con un pico de 2 milímetros esperado en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Pontecesures experimenten lluvias intermitentes. Las tormentas también son una posibilidad, con un 70% de probabilidad de tormenta en las primeras horas y un 65% en la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de lluvia continuarán. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja precaución al conducir. La tarde se cerrará con temperaturas que rondarán los 14 grados, manteniendo la tendencia de un día fresco y húmedo.

En resumen, Pontecesures vivirá un día de cielo cubierto, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para estar preparado y tomar precauciones ante las inclemencias del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.