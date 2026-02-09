El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Ponteareas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 99% en algunos momentos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura oscile entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación de frío podría intensificarse debido a la alta humedad y la presencia de viento. Este viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 30 km/h, con ráfagas que podrían ser más intensas en momentos de tormenta.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, pero se intensificarán a medida que se acerquen las tormentas. Se prevé que la lluvia acumulada durante el día alcance hasta 3 mm, lo que podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

Los periodos de tormenta se concentrarán principalmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con una probabilidad de tormenta que oscila entre el 65% y el 75%. Esto significa que los habitantes de Ponteareas deben estar preparados para posibles interrupciones en sus actividades diarias y considerar la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

La visibilidad podría verse afectada durante los momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución al conducir. Además, la combinación de viento y lluvia podría generar condiciones adversas, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 14 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a una sensación de frío persistente.

En resumen, Ponteareas enfrentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, lo que invita a los ciudadanos a planificar sus actividades con precaución y a estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.