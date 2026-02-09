El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un estado del cielo que se describe como "cubierto", lo que sugiere que la luz solar será escasa. A medida que avance el día, se espera que la lluvia se haga más presente, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las primeras lluvias ligeras comenzarán a caer en la madrugada, con acumulaciones que se incrementarán a lo largo de la jornada. Se prevé que las precipitaciones sean más intensas en las horas centrales del día, con valores que podrían llegar hasta los 2 mm en algunos momentos. La lluvia será intermitente, con períodos de mayor intensidad, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 9 y 14 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante la mañana, mientras que las máximas se alcanzarán en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 46 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de incomodidad, sobre todo para aquellos que se encuentren al aire libre. La velocidad del viento variará a lo largo del día, pero se espera que se mantenga en torno a los 19-25 km/h en la mayoría de los periodos.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día de cielos cubiertos y lluvias, con temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor precipitación. La jornada será ideal para actividades en interiores, disfrutando de un ambiente acogedor mientras el tiempo invernal se hace presente en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.