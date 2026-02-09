El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Poio según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones comiencen a intensificarse, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos clave, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante el día.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 14 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 10 grados, aumentando ligeramente a 12 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que se mantendrá en torno al 90-100%, generará una sensación de frío, especialmente con el viento que soplará desde el suroeste.
El viento será un factor notable hoy, con rachas que alcanzarán hasta 49 km/h en los momentos más intensos. La dirección del viento será predominantemente del suroeste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se espera que se mantenga entre 20 y 30 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en la zona. Es recomendable que los residentes de Poio tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas.
En resumen, el día se presentará con un cielo cubierto, lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas, todo ello acompañado de temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a la población que se prepare para un día inestable y que considere llevar paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.
- El jefe de Las Cinco Jotas crea una nueva empresa tras cumplir su condena
- Adif confirma ahora el cierre de las líneas de ferrocarril a Vigo por dos incidencias en trenes de mercancías
- El yate en alquiler más grande de Galicia evita su hundimiento en Vigo: «El capitán salvó el 'Roma'»
- Renfe alarga el corte del tren a Vigo hasta el martes sin ofrecer alternativas
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- «De Vigo al mundo»: un día en la casa donde Bimba y Lola diseña su globalidad