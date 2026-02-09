El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, se espera un tiempo predominantemente cubierto en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 a 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Se anticipa que la precipitación será ligera, con acumulaciones que podrían llegar hasta 2 mm en los momentos más intensos. Esto se debe a la presencia de un sistema de tormentas que afectará la región, con un 70% de probabilidad de tormenta en los periodos críticos.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% en la mayoría de los periodos. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío. Es importante tener en cuenta que las condiciones de viento pueden hacer que la lluvia se sienta más intensa, especialmente durante los momentos de mayor actividad tormentosa.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con momentos de lluvia escasa intercalados con períodos de mayor intensidad. La visibilidad podría verse afectada en las horas de mayor precipitación, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre cualquier actualización meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.