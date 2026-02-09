El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las horas más activas.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 10 y 13 grados . En las primeras horas del día, se registrarán mínimas de 10 grados, aumentando ligeramente a 11 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, la temperatura alcanzará su máximo de 13 grados, proporcionando un respiro temporal antes de que las condiciones climáticas se deterioren nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. Esta alta humedad, combinada con las lluvias, podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría causar algunas molestias y afectar la visibilidad en las áreas más expuestas. Es recomendable que los residentes y visitantes tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen actividades al aire libre.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá elevada, con un 70% de posibilidad en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, la actividad eléctrica podría ser un factor a considerar, especialmente en las horas pico de tormenta.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a la población que esté atenta a las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.