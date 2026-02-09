El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones de inestabilidad se mantengan, especialmente en los periodos de mayor actividad, que abarcan desde la madrugada hasta la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 15 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de 12 grados, mientras que por la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 15 grados. Esta leve variación en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 95-100%, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.7 mm en total. Las lluvias se concentrarán en intervalos cortos, lo que podría generar momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales del día.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 45 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar un ambiente fresco, a pesar de la alta humedad y las temperaturas moderadas. Las rachas de viento serán más fuertes en la tarde, lo que podría contribuir a la sensación de inestabilidad en el tiempo.

A lo largo del día, se recomienda a los residentes de O Rosal estar preparados para condiciones cambiantes, con la posibilidad de tormentas repentinas. Es aconsejable llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden variar rápidamente. La combinación de cielos cubiertos, lluvias y viento fuerte podría afectar actividades al aire libre, por lo que se sugiere planificar con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.