El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Porriño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 9 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes cubran completamente el cielo, lo que limitará la entrada de luz solar y generará una sensación de frescura.
Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 11 grados, que se mantendrán estables hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, la temperatura podría llegar a los 15 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto contribuirá a una atmósfera densa y húmeda, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son. Los vientos soplarán desde el sur y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en momentos puntuales, especialmente en la tarde.
En cuanto a la precipitación, se anticipa que caerán entre 0.1 y 1 mm de lluvia a lo largo del día, con los momentos más intensos de lluvia esperados entre las 9:00 y las 13:00 horas. Durante estos periodos, la lluvia será escasa, pero constante, lo que podría generar charcos y un ambiente resbaladizo en las calles. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 70% de posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas en la tarde.
Los ciudadanos de O Porriño deben prepararse para un día de clima inestable, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Es recomendable evitar actividades al aire libre, especialmente durante los momentos de mayor precipitación. La combinación de nubes, lluvia y viento hará que el día sea fresco y húmedo, características típicas de esta época del año en la región.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.
