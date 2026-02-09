El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en varios periodos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar lluvias ligeras. Se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados durante las primeras horas, aumentando ligeramente a 14 grados en la tarde.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que es muy probable que los residentes y visitantes de O Grove experimenten lluvias intermitentes, especialmente en la mañana y la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 2 mm en el periodo de 09:00 a 13:00, y se prevén 0.5 mm en las horas posteriores.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 87% y el 100% durante el día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 22 y 51 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 51 km/h en la mañana. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que las tormentas podrían ser más intensas durante la mañana, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en la zona.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura se mantendrá estable en 14 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. Las condiciones climáticas podrían mejorar ligeramente hacia la noche, aunque el cielo seguirá cubierto y las posibilidades de lluvia persistirán.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente cubierto con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.