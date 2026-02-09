El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Nigrán se prepara para un día marcado por un tiempo mayormente cubierto y la posibilidad de precipitaciones. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 65% en los periodos de la mañana y un 75% durante la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la llegada de lluvias, que se prevén escasas pero persistentes a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 14 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 11 grados, aumentando ligeramente a 14 grados por la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que alcanzará el 100% en algunos momentos, puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente con el viento que soplará del sur-suroeste.

La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 20 km/h en la mañana y aumentando a 39 km/h en la tarde. Estas ráfagas pueden hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea más intensa en la mañana, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm, y continuarán durante la tarde con un total de 0.2 mm. Aunque las lluvias no serán torrenciales, la persistencia de la humedad y la posibilidad de tormentas pueden hacer que el día sea incómodo para actividades al aire libre.

La probabilidad de lluvia se mantiene en un 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes de Nigrán experimenten al menos algunas gotas de lluvia a lo largo del día. Por lo tanto, es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias intermitentes. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es importante estar preparado para un día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.