El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Mos se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 15 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 10 grados, aumentando ligeramente a medida que avance el día, alcanzando un máximo de 15 grados por la tarde. Esta variación térmica, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente con la humedad alta que se espera.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede resultar en un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se vistan adecuadamente para enfrentar tanto el viento como la posibilidad de lluvia.

A lo largo del día, se espera que las condiciones de tormenta sean moderadas, con una probabilidad de tormenta del 70% en las primeras horas y del 65% en la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no serán generalizadas, podrían ocurrir en forma de chubascos aislados, especialmente en la tarde y noche.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas. Se aconseja a los residentes y visitantes que estén preparados para condiciones cambiantes y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor actividad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.