El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moraña, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones se mantengan así durante la mayor parte del día. La temperatura oscilará entre los 10 y 15 grados , alcanzando un máximo de 15 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y manteniéndose cerca del 100% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 2 mm en los periodos más intensos.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas provenientes del sur-suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 46 km/h en los momentos más fuertes. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las tormentas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 07:00 y las 13:00. A medida que avanza el día, la probabilidad de tormentas disminuye ligeramente, pero se mantendrá en un 65% hasta las 19:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la mañana y la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto y las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se aconseja a los conductores que tomen precauciones adicionales.

En resumen, el día de hoy en Moraña se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, altas probabilidades de lluvia y tormentas, y vientos fuertes. Es un día para estar alerta y preparado para cambios rápidos en las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.